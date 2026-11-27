En el primer día de negociación de salario mínimo para 2027 el Dane reveló una cifra que generó controversia en la mesa de concertación, en la que participan los sindicatos, los empresarios y el Gobierno.

El Dane aseguró que cayó a la mitad el número de empleados que ganan el salario mínimo, pasando de 2.4 millones a 1.1 millones en el último año, con corte a septiembre.

(En contexto: Arrancó negociación salario mínimo 2027: se instaló mesa con MinTrabajo, sindicatos y empresarios)

En el caso de los colombianos que ganan menos de un salario mínimo, pasamos de 11.4 millones hace un año a 12.6 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo.

Estas cifras generaron preocupación entre los empresarios.

“Lo advertimos hace un año al exministro Sanquino, que iban a condenar a los colombianos que ganaban menos de un salario mínimo a la informalidad laboral y a esa precarización en sus ingresos. Hoy estamos pagando los platos rojos por esa decisión”, explicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

En este mismo sentido, agregó que con el incremento del 23% del salario mínimo para este año, “hubo una destrucción del empleo formal”.

Por su parte, Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó las cifras del Dane y señaló que están analizándolas pues señala que el gobierno pasado disminuyó el desempleo al 8.5%.

“Para nosotros no coincide que dice que se disminuyó, inclusive en un punto, la informalidad, y por qué se disminuyó los trabajadores que ganan el salario mínimo. ¿Dónde están, entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué por qué muchos trabajadores, haciendo un promedio, menos el el 90 % del salario mínimo?”, se preguntó el sindicalista.

Desde las pequeñas empresas, María Elena Ospina, presidente de Acopi, aseveró que las cifras del Dane demuestran que por el salario mínimo “populista” del gobierno Petro se ve la “destrucción del empleo”.

(Le interesa: ¿Cuáles son las propuestas de aumento del salario mínimo 2027? Debate de Fenalco, Acopi y CGT)

¿De cuánto debería ser el incremento?

Sobre este asunto, María Elena Ospina, de Acopi, afirmó que dadas las cifras reveladas por el Dane la cifra debería ser inferior a 10%. Por el contrario, para Nelson Alarcón, de la CUT, el monto debería ser en un porcentaje superior.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Natalia López, apuntó que “los trabajadores de Colombia merecen un salario que les alcance para sostener a sus familias”, y que esta ilusionada en que en esta ocasión puedan llegar a un acuerdo, para que nos ea expedido vía decreto.