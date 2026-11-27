A dos días de cumplirse un año del intento de robo a la joyería Caracas, en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, un juez condenó a 26 años y dos meses de prisión a Richard José Sierra Bravo, quien para el momento de los hechos era subintendente de la Policía Nacional.

Sierra Bravo aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Por los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos agravados.

Sierra Bravo era subintendente de la Policía y pertenecía a la Fuerza Disponible y tenía un acuerdo económico con los asaltantes. La Fiscalía estableció, a través de entrevistas e interceptaciones de comunicaciones, que Sierra Bravo facilitó el intento de robo a cambio de recibir un porcentaje del dinero producto del hurto.

Las joyas que pretendían llevarse estaban avaluadas en más de 900 millones de pesos.

“Sierra Bravo se coordinó con los hombres que ejecutaron la acción en la que fue asesinado el subintendente de la Dijín de la Policía Nacional Fredy Francisco Leal Briceño, a quienes suministró información relevante a cambio de parte del dinero producto del hurto”, explicó Carlos Eduardo Castañeda Crespo, director de Fiscalías de Santander.

La investigación también estableció que Sierra Bravo se reunió con dos de los asaltantes un día antes del robo.

El entonces subintendente interfirió en la respuesta de la Policía. Según la Fiscalía, Sierra Bravo aprovechó su condición de uniformado para facilitar el asalto. Sin embargo, el hurto fue frustrado por integrantes de la Dijín.

El 29 de noviembre de 2025, el intento de robo a la joyería ubicada en el sector de Cabecera terminó con la muerte del subintendente Leal Briceño y de uno de los presuntos asaltantes. Ese día fueron capturadas otras cinco personas que, según la Policía, habrían llegado desde Barranquilla para cometer el robo.

Tras los hechos, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicar a otros implicados.

Una semana después, el 6 de diciembre de 2025, fue capturado Sierra Bravo, quien desde entonces permanece privado de la libertad. La decisión es de primera instancia y puede ser apelada.