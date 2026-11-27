La Vuelta del Futuro continúa su recorrido por Santander y generará cierres viales este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, debido al paso de los ciclistas por diferentes corredores del departamento.

De acuerdo con la subteniente Leidy Estefanía Vargas Díaz, supervisora de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, las restricciones se aplicarán durante los horarios establecidos para cada etapa de la competencia.

Este viernes 27 de noviembre, el cierre está programado entre Macanillo, El Socorro, San Gil y Páramo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Para el sábado 28 de noviembre, la competencia recorrerá el tramo Oiba, El Socorro, San Gil y Curití, con restricciones viales en el mismo horario, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La última jornada será el domingo 29 de noviembre, con el recorrido entre PANACHI, Aratoca, San Gil y Barichara. En este corredor también habrá cierre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

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Recomendaciones para los conductores

La Policía de Tránsito y Transporte pidió a los usuarios de las vías planificar sus desplazamientos, evitar circular por los corredores durante los horarios de cierre y atender las indicaciones de las autoridades.

“Invitamos a todos los usuarios de las vías a planificar sus desplazamientos y evitar salir durante los cierres y acatar las indicaciones de las autoridades”, indicó la subteniente Vargas Díaz.

Las personas que requieran información sobre el estado de las vías pueden comunicarse con la línea #767.