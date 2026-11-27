Caracol Radio conoció apartes de los diálogos entre uno de los delincuentes que mantenía retenidas a varias personas en el almacén Éxito de Cartagena y la negociadora que intentaba mediar para lograr una salida pacífica de la situación.

En las conversaciones se escucha cómo los hombres insistían en la entrega de una carta con sus pretensiones económicas, reclamaban por las demoras en sus solicitudes y advertían sobre posibles interferencias de la Policía.

En uno de los primeros intercambios, el secuestrador preguntó si el celular que había solicitado ya había sido entregado a las autoridades. La negociadora le confirmó que la Policía estaba hablando con el encargado del establecimiento, pero el hombre también insistió en saber si había llegado la carta en la que los delincuentes habrían consignado sus exigencias económicas.

“¿Recibieron la carta?”, preguntó. La mujer respondió que no la tenían y le ofreció recibirla por una ventana. Sin embargo, el delincuente aseguró que el documento ya había salido del establecimiento con las primeras personas que fueron liberadas y pidió que lo buscaran.

La negociadora intentó mantener el diálogo y le aseguró que estaba dispuesta a colaborar para encontrar una solución que beneficiara tanto a los retenidos como a los responsables y a las autoridades.

“Estoy designado para llegar a acuerdos, a colaborarles a todos, tanto a ustedes como a las personas y a la Policía”, le dijo.

El hombre insistió en que la carta estaba afuera y pidió a los uniformados que la localizaran. La negociadora le respondió que ya había solicitado a los policías que se retiraran de la zona.

En otro momento de la conversación, el delincuente volvió a reclamar por el cumplimiento de las exigencias y preguntó cómo avanzaban las gestiones para conseguir lo que habían solicitado.

“¿Cómo van con lo que solicitamos? La demora es de ustedes”, advirtió.

También pidió que les enviaran otro teléfono y manifestó su preocupación por movimientos que, según él, escuchaba en el techo del establecimiento, al tiempo que exigió que no hubiera interferencias en la negociación.

“¿O no valoran las vidas de las personas que están acá dentro?”, cuestionó, antes de lanzar otra advertencia: “¿Qué quieren, que se salga de control? Ojo con lo que hacen”.

La negociadora respondió que las vidas de quienes permanecían dentro eran una prioridad y aseguró que continuaría coordinando las solicitudes para evitar que la situación escalara.

Los diálogos evidencian la presión que ejercieron los delincuentes durante las horas de negociación, en medio de las exigencias económicas consignadas en la carta y de las gestiones de las autoridades para lograr la liberación de los rehenes y evitar una intervención que pusiera en riesgo sus vidas.