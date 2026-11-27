El 15 de agosto del 2021, el grupo talibán retomó el poder en Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La toma de la capital, Kabul, fue el punto de partida de un gobierno lleno de limitaciones y terror para la población afgana y, más aún, para las mujeres.

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¿Qué derechos fundamentales han perdido las mujeres y las niñas afganas desde el regreso de los talibanes al poder?

Desde la llegada al poder del régimen talibán, los ataques sistemáticos hacia los derechos de las mujeres y niñas no se hicieron esperar.

Empezando con mayores restricciones para acceder a la educación, a la libertad en la circulación y a participar en la vida pública.

Según Human Rights Watch, la policía de la moral talibana ha llevado a cabo redadas en lugares de trabajo, vigilado espacios públicos y detenido de manera arbitraria a mujeres por presuntas infracciones en el código de vestimenta.

Según un reporte de las Naciones Unidas, más de 2,6 millones de niñas en Afganistán han sido privadas de una educación secundaria y superior.

Las niñas no pueden terminar sus estudios de educación secundaria desde septiembre de 2021, y las mujeres fueron excluidas de las universidades en diciembre de 2022.

Afganistán sigue siendo el único país del mundo que les prohíbe a las niñas acceder a la educación después de sexto grado.

El 4 de enero de 2026, los talibanes promulgaron un código de procedimiento penal que restringe los derechos de diferentes sectores de la población.

Entre las disposiciones, el documento limita el reconocimiento de la violencia doméstica contra las mujeres, esto porque únicamente contempla las agresiones físicas consideradas “excesivas” como una forma de violencia.

Dicha disposición deja desprotegidas a las mujeres víctimas y sobrevivientes de otras formas de violencia y dificulta el acceso a la justicia.

Adicionalmente, esto debilita las garantías legales para mujeres y niñas en un contexto donde las autoridades talibanes eliminaron también la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las niñas, lo que incrementa el riesgo del matrimonio infantil.

Talibanes ordenan borrar nombres de las mujeres de documentos oficiales

Entre las últimas acciones cometidas por el régimen se encuentra borrar a los hombres de las mujeres de los registros oficiales de la provincia de Balj, al norte de Afganistán.

Las autoridades ordenaron a los funcionarios sustituir la identidad de cada ciudadana por el término “Bibi”, cuyo significado es “abuela”, tanto de los documentos administrativos como de los expedientes sanitarios.

Esta forma de desconocer la identidad de las mujeres en el régimen ya tiene un antecedente histórico en Afganistán, donde tradicionalmente las mujeres figuraban en los registros por el parentesco con un hombre: “esposa de” o “hija de”.

La preocupación recae en que la medida por el régimen no se quede solo en la provincia de Balj, sino que se extienda al resto del territorio afgano, agravando la situación en materia de derechos para todas las mujeres y niñas bajo el régimen.

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