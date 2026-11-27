La exsenadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal publicó un video en sus redes sociales en el que negó las afirmaciones sobre supuestas reuniones que habría sostenido en la Embajada de Estados Unidos en Colombia para hablar en contra del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La líder política cuestionó a Miller Soto, vocero de la Presidencia de la República, quien este viernes dio crédito a esas versiones.

De acuerdo con esos señalamientos, Cabal habría asistido a la Embajada para hablar mal de De la Espriella, pero la información le habría llegado directamente al presidente a través de Marco Rubio, el actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Para algunos, esta sería la razón del distanciamiento entre Cabal y De la Espriella.

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Y es que este episodio se conoce en medio del choque que está teniendo el jefe de Estado con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de Cabal. El mandatario prácticamente rompió relaciones con ese gremio, luego de que se conociera que su dirigente habría invitado, entre otros congresistas, a Iván Cepeda a un evento del gremio.

En cuanto a las versiones sobre la Embajada, Cabal le dijo a Miller Soto que no dijera “mentiras” y lo retó a que demostrara cuándo fue la última reunión oficial de ella con funcionarios de esa misión diplomática. Según explicó, esta fue hace más de año y medio, por lo cual no tendrían sustento las afirmaciones relacionadas con la campaña.

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Finalmente, la exsenadora aseguró que ha asistido a otras reuniones, pero que son multitudinarias y con diferentes invitados. “¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan”, concluyó.