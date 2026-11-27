“Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”: De La Espriella tras atentado en Norte de Santander
El presidente ordenó despliegue de la Fuerza Pública para capturar a los responsables del ataque.
El presidente Abelardo De La Espriella condenó el atentado en Los Patios, Norte de Santander que dejó a cuatro uniformados heridos.
“Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander, donde narcoterroristas activaron un artefacto explosivo al paso de patrullas de nuestra Policía Nacional. Cuatro uniformados resultaron heridos y, por fortuna, todos se encuentran estables”, dijo.
El presidente ordenó a la Fuerza Pública intensificar la ofensiva en esta parte de Norte de Santander, para identificar, perseguir y capturar a los responsables del ataque, que habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional.
“No vamos a permitir que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre”.
¿Qué se sabe del atentado?
La detonación de un artefacto explosivo se registró en inmediaciones de una estación de servicio. El saldo preliminar fue de dos policías, un hombre y una mujer, que resultaron heridos.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...