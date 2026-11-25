En Santander hay registros de más de 5.000 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Este dato fue entragado por Manuel Criales, coordinador territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Los registros abarcan desde aproximadamente la década de los sesenta hasta 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de Paz.

12 cuerpos han sido entregados a sus familiares este año. La Unidad de Búsqueda trabaja con la Gobernación de Santander y el Consejo Departamental de Paz en un programa para asignar espacios en los cementerios donde las familias puedan sepultar los restos de sus seres queridos.

Buscan a familias que aún no han reportado la desaparición de sus seres queridos. En Bucaramanga se realizó el cierre de la Ruta Buscadora del Nororiente colombiano, que recorrió más de 73 municipios de Santander, Norte de Santander, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

El recorrido tuvo tres objetivos. Informar a las familias sobre los procesos de búsqueda, recibir nuevas solicitudes y tomar muestras biológicas para el banco de perfiles genéticos.

La búsqueda también se hace con la posibilidad de encontrar personas con vida. Según Criales, en Colombia la Unidad ha encontrado con vida a más de 700 personas que estaban desaparecidas para sus familiares.

El proceso de búsqueda comienza con la recolección de información de las familias, que se contrasta con bases de datos de entidades como la Fiscalía y la Unidad para las Víctimas, así como con testimonios y documentos que permitan establecer su paradero.

En los casos en los que las personas han fallecido, se adelantan labores de recuperación de cuerpos en cementerios o terrenos a campo abierto.

¿Dónde pueden acudir las familias en Santander? La Unidad tiene una sede en la calle 47 #29-65, en el sector de Sotomayor, en Bucaramanga, con atención de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

También está habilitada la línea celular para presentar solicitudes de búsqueda o consultar los avances de procesos que ya están en curso.