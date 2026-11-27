Remedios- Antioquia

Cerca del mediodía este viernes se reportó un accidente dentro de una mina de oro de nombre El Progreso en el barrio Juan Pablo II del municipio de Remedios en el Nordeste de Antioquia.

Según el reporte de las autoridades locales cuatro mineros estan atrapados dentro del socavón debido a un derrumbe en el túnel donde estaban trabajando. Fuentes que estan en el lugar manifestaron que ya se lograron comunicar con tres mineros y han manifestado que estan bien. Por ahora cerca de 200 personas estan en el lugar trabajando para rescatarlos.

Desde la alcaldía manifestaron “informamos que hemos articulado las labores de atención y rescate con la Agencia Nacional de Minería, a través del equipo de Salvamento Minero, y con los demás actores que participan en el operativo”.

La administración municipal también agradece a las personas que estan colaborando en el rescate de los trabajadores.

De manera preliminar se han manifestado los nombres de estas personas, quienes serían: Fabián Arboleda Betancur y Ronald Ruiz. Las otras personas se conocen como Graciano y Juan.