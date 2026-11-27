104 niños alzan su voz por los animales y sueñan con una Medellín sin pólvora. Foto: Carolina Londoño Tamayo.

Medellín, Antioquia

La imaginación de 104 niñas, niños y adolescentes se convirtió en un mensaje por la protección de los animales en Medellín. A través de cuentos cortos ilustrados, los participantes de Animalizarte imaginaron cómo sería una ciudad donde las celebraciones de Navidad y fin de año estuvieran libres de pólvora.

El concurso, dirigido a menores entre los 9 y los 15 años, fue realizado por la Alcaldía de Medellín y el Parque de la Conservación. La convocatoria invitó a crear historias originales de entre 300 y 500 palabras, acompañadas de ilustraciones, a partir de una pregunta: ¿cómo sería una Medellín sin pólvora?.

De las 104 propuestas recibidas, 20 fueron preseleccionadas y 3 resultaron ganadoras por sus relatos sobre la importancia de celebrar sin afectar a los animales. El primer lugar fue para Emilyana García Restrepo, con El eco perdido de la medianoche, el segundo puesto lo obtuvo María José Sierra Hincapié, con La noche en que Medellín escuchó a los animales. Por su parte, Martín Cárdenas Villa ocupó el tercer lugar con Lo que vio la zarigüeya la noche que el cielo cayó.

La invitación es a llevar las tradiciones sin que pongan en peligro a otras especies

La iniciativa también puso sobre la mesa las consecuencias que la pólvora tiene sobre la fauna silvestre. Según explicó Alejandro Vásquez, subdirector ambiental del Área Metropolitana, durante diciembre del año anterior fueron reportados 34 animales afectados por estas prácticas. El funcionario advirtió que esta cifra no representa la totalidad de los casos, pues muchos animales quedan abandonados en sus nidos.

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Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, destacó el trabajo conjunto entre las entidades participantes para motivar a los niños a imaginar otras formas de celebrar y promover una Navidad en la que la alegría no implique sufrimiento para los animales.

Con Animalizarte, Medellín fortalece su estrategia de sensibilización Medellín Sin Pólvora y lleva el mensaje de protección animal a través de la creatividad infantil. Las historias de los participantes recuerdan que es posible iluminar las celebraciones con ideas, tecnología y tradiciones que no pongan en peligro la vida de otras especies.