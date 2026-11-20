Magdalena

Cuatro siglos de historia, tradición y memoria colectiva serán protagonistas de la conmemoración de los 400 años de Plato, que presenta una programación cultural y artística para celebrar su identidad y proyectar ante Colombia su riqueza patrimonial, turística y cultural.

“Estos 400 años representan mucho más que una fecha en nuestro calendario. Son la historia de generaciones que han construido nuestra identidad y una oportunidad para mostrarle a Colombia todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Queremos honrar nuestro pasado, celebrar nuestro presente y seguir construyendo juntos el futuro de Plato”, señaló el alcalde Armando Campuzano.

La agenda conmemorativa comenzará el 20 de noviembre con el lanzamiento de una colección de publicaciones dedicadas a la historia, los personajes, la cultura musical y las expresiones literarias de Plato, como parte de un ejercicio de recuperación y divulgación de la memoria del municipio.