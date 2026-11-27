Hoy 27 de noviembre, el Concejo de Bogotá debate el presupuesto que tendrá la ciudad para el 2027. En ese contexto, se anunció que no habrá fiestas para celebrar el fin de año, pues el Concejo se suma a las directrices de austeridad del presidente De la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán.

Así lo manifestó Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá: “Para el cierre del plan de acción de fin de año, el Concejo de Bogotá ha tomado la decisión de no hacer fiesta. Aquí lo importante es hacerle un llamado a los sindicatos y a las diferentes entidades de Bogotá. Yo creo que es momento de demostrarle a toda la ciudadanía que podemos ser austeros, que no es momento de hacer fiestas.”

También compartió que una fiesta de fin de año tiene un costo aproximado de 100 millones de pesos y así, “en principio se puede pensar que son cifras pequeñas, pero obviamente, es el ejemplo que se le da a la ciudadanía. Cuando hablamos de las diferentes entidades del distrito y sumamos cuanto vale cada fiesta, cada entidad, ¿cuánto suman todas?”

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Amín, añadió entonces que no se trata solamente de lo que se planea ahorrar como Concejo de Bogotá, se pretende un ahorro en toda la ciudad y a nivel nacional.

Por eso el Concejo pretende dar ejemplo este año y aseguró que la decisión se toma de manera temprana, por lo tanto no hay contratos relacionados a una fiesta de fin de año a la que se acostumbra normalmente y buscará alternativas para que el año no termine sin reconocer la labor de los funcionarios.

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“Hago un llamado a todos los entes de control de Bogotá a que se sumen a la decisión de no hacer fiestas de fin de año. Yo creo que es el mensaje que se le debe dar a toda la ciudadanía, a todos los colombianos. No es otra cosa diferente a que cuando uno suma todo ese dinero que cuestan esas fiestas de fin de año, ahí si vamos a poder ver una cantidad representativa que se puede destinar a algo más importante”, añadió Amín.