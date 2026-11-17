El concejal por Cambio Radical, Rolando González hizo un llamado a las autoridades nacionales y distritales a destrabar el proyecto Chingaza II, una obra fundamental para garantizar la seguridad hídrica de la capital ante eventuales temporadas de sequía y frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

El concejal advirtió que cerca del 70 % del abastecimiento de agua de Bogotá depende del sistema Chingaza, lo que representa un desafío para la ciudad ante la variabilidad climática y la posibilidad de enfrentar nuevamente restricciones en el suministro.

La iniciativa contempla el aprovechamiento de infraestructura existente, incluido un túnel ya construido, y las preocupaciones ambientales, de acuerdo con el concejal, deben atenderse con estudios técnicos, medidas de mitigación que garanticen la protección del páramo.

El concejal cuestionó que esta obra continúe aplazándose por la falta de voluntad de las últimas administraciones distritales y planteó que, si Bogotá debe enfrentar un racionamiento de agua el próximo año, será necesario revisar las responsabilidades de quienes frenaron el proyecto.