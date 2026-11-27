Santa Marta

Siguen las reacciones Tras conocerse la detención de Carlos Caicedo en España, el turno ahora es para el abogado Julián Quintana, quien representa a una de las víctimas dentro del proceso, quien reaccionó a través de su cuenta de X y destacó la actuación de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el caso.

“Los niños son intocables. Capturan a @carlosecaicedo en España por nuestra denuncia. Como representantes de víctimas, reconocemos la labor de la @FiscaliaCol. La retención por el presunto abuso sexual contra una nuestra representada (niña de 8 años) es un primer paso para que se haga justicia. Seguiremos defendiendo sus derechos”, trinó el jurista.

Es de recordar que, la denuncia en contra del exgobernador, Caicedo se señala que habría cometido actos de violencia sexual contra una menor. Los hechos denunciados habrían ocurrido en julio de 2023, cuando Caicedo se desempeñaba como gobernador del Magdalena.