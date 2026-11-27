Santa Marta

En atención a las inquietudes de padres de familia y acudientes, y en respuesta a la solicitud realizada por la Secretaría de Educación Distrital, la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino entregó respuestas aclaratorias en torno al proceso de matrícula para la vigencia académica 2027; la cual es gratuita y sin condicionamientos para otorgar el cupo, como en todas las instituciones oficiales de esta capital.

La Institución Educativa ratifica que el proceso de matrícula para la vigencia 2027 no tiene ningún costo para los padres de familia y/o acudientes. No se está realizando cobro alguno por concepto de matrícula, en concordancia con las disposiciones de gratuidad educativa aplicables a las instituciones oficiales.

Le puede interesar:

Abogado de las víctimas califica como un primer paso para la justicia la retención de Carlos Caicedo

Uno de los aspectos en los que vale la pena hacer claridad, es el aporte destinado al servicio de Área Protegida, que tiene como propósito contribuir a la atención oportuna de posibles situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la jornada escolar, ofreciendo un respaldo adicional para la protección, seguridad y bienestar de los estudiantes. Se trata de un servicio complementario que busca fortalecer las condiciones de acompañamiento y atención ante eventuales situaciones que requieran asistencia médica.