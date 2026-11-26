LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 14: (L-R) The Edge, Bono, Larry Mullen Jr. and Adam Clayton of U2 perform onstage during the 2026 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony at Peacock Theater on November 14, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for RRHOF) / Theo Wargo

U2 rindió homenaje a Dolly Parton durante su actuación en el medio tiempo del primer partido de la NFL celebrado la víspera de Acción de Gracias, el miércoles por la noche.

¿Qué canciones interpretaron?

El “dúo”, que combinó a Bono en directo con una grabación de Parton realizada el verano pasado, fue el elemento central de una actuación de 10 minutos que tuvo lugar en el intermedio del encuentro entre los Los Angeles Rams y los Green Bay Packers.

La banda comenzó con una versión abreviada de “Sunday Bloody Sunday” y cerró con “Pride (in the Name of Love)” y “Where the Streets Have No Name”; en el repertorio solo incluyeron una canción de su nuevo álbum: “Torn”, un dueto con Dolly Parton, durante el cual se proyectaron imágenes de la cantante sobre tres enormes cortinas que descendieron alrededor del escenario, situado en la línea de las 50 yardas.

¿Quiénes más participaron?

Alrededor de un centenar de personas participaron en la presentación, formando no una banda de música, sino un coro en movimiento.

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A U2 también se unieron las Womack Sisters, un trío vocal que acaba de ser nominado a “Mejor Artista Revelación” en los premios Grammy.

¿Por qué se hizo en la víspera de Acción de Gracias?

Aunque este fue el primer espectáculo de medio tiempo de la NFL en la víspera de Acción de Gracias, se enmarca en una tradición muy reciente de superestrellas que protagonizan espectáculos de medio tiempo durante las festividades; hasta ahora, estos eventos se habían limitado a la Navidad.

¿Qué otros artistas se han presentado durante las festividades?

El 24 de diciembre de 2024, durante un partido entre Baltimore y Houston, se presentó una actuación de la artista favorita de la ciudad anfitriona, en lo que se denominó el “Beyoncé Bowl”.

Para el día de Navidad de 2025, la NFL contó con la participación de Snoop Dogg en una “fiesta de medio tiempo navideña”.

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¿De quién fue la idea de la presentación?

Según se informó, el equipo de U2 se acercó a la NFL con la idea de realizar un espectáculo de medio tiempo en el Día de Acción de Gracias.

¿Cuántas veces se ha presentado U2 en el medio tiempo?

Este fue el tercer encuentro de U2 con la NFL y el primero en dos décadas.

La banda irlandesa protagonizó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en 2002, con un enfoque especial en rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. En 2006, el grupo actuó con motivo de la reapertura del Louisiana Superdome tras el paso del huracán Katrina.

¿Qué viene para U2?

El lunes, U2 anunció el itinerario de una gira de 15 fechas por estadios de Norteamérica para 2027, que se suma a los conciertos ya anunciados en Latinoamérica, Centroamérica y Europa.