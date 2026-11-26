Desmintiendo totalmente a la exvicepresidenta sobre una supuesta reducción de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, reaccionó el vocero del Gobierno, Miller Soto a la polémica por la seguridad para los exfuncionarios.

Soto aclaró que el esquema de protección fue adecuado a la condición de exvicepresidenta de la República, y señaló que en este Gobierno, la seguridad se administra con criterios técnicos, jurídicos y sin distinciones políticas.