Santa Marta

Santa Marta será sede este jueves 26 de noviembre del Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y territoriales, representantes del sector energético, gremios y academia, con el propósito de concertar compromisos para posicionar a la capital del Magdalena como una plataforma estratégica para el desarrollo del gas offshore en el Caribe colombiano.

Este encuentro, que contará con la participación del Presidente del Congreso y del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, así como de autoridades nacionales, territoriales, representantes de Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, gremios y la academia.

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Durante el encuentro se presentará el alcance del acuerdo, se desarrollarán intervenciones de autoridades y congresistas y se realizará la firma del documento, con el que se busca establecer una hoja de ruta institucional para fortalecer la participación de Santa Marta y el Magdalena en los proyectos energéticos del Caribe y contribuir a la seguridad energética del país.