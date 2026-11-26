Santa Marta

La recuperación de 213 litros por segundo de capacidad de producción de agua potable, la intervención de más de 52 kilómetros de redes de alcantarillado y acuerdos de pago con acreedores por más de $25 mil millones hacen parte del balance de los primeros 100 días de gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR).

Según la información entregada por el gerente David Millan a Caracol Radio, la empresa fue devuelta al Distrito de Santa Marta el pasado 7 de agosto. Desde entonces, la entidad trabaja en una primera etapa de seis meses, que se extenderá hasta febrero de 2027, con metas relacionadas con la calidad, cantidad y cobertura del servicio de acueducto, así como el fortalecimiento de la facturación, el recaudo y la recuperación de cartera.

“Hemos mejorado la cantidad de litros por segundo que se produce en Santa Marta a partir de la rehabilitación y mantenimiento en unos pozos a los cuales no se les hacía mantenimiento desde hace muchísimos años. Entonces hemos sumado como unos 80 litros por segundo más”, anotó el funcionario.

En materia de aseo, y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control a la prestación de los servicios públicos, ESSMAR adelantó acciones como la apertura del proceso sancionatorio a la empresa prestadora de aseo ATESA por valor de $220.061.403, así como la instalación de la mesa técnica para avanzar en el proceso de reversión de activos.

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Otro de los frentes de trabajo está relacionado con la EBAR Norte, infraestructura que recibe y bombea las aguas residuales hacia el emisario submarino y que, de acuerdo con Millán, llevaba 18 años sin recibir mantenimiento.