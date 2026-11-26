Santa Marta

El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, radicó un proyecto de ley que busca declarar la obra literaria de Gabriel García Márquez patrimonio cultural inmaterial de la Nación. La propuesta abarca las novelas, los cuentos, los relatos de no ficción, las memorias y la obra periodística del Nobel colombiano.

“Macondo tiene sus raíces en el Magdalena. En sus páginas están los relatos que Gabo escuchó de sus abuelos en Aracataca, el tren que atravesaba la Zona Bananera y la memoria de los trabajadores bananeros de Ciénaga. Con este proyecto queremos que Colombia le rinda homenaje a la tierra que inspiró esas historias y que cada 30 de mayo las nuevas generaciones puedan encontrarse con ellas y leerlas en voz alta”, manifestó Hernández.

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De aprobarse el proyecto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes convocaría cada año, a través de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la Lectura Nacional de Macondo. Sería una jornada simultánea de lectura en voz alta, abierta a la ciudadanía, el 30 de mayo o en la fecha hábil más cercana.