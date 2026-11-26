Más de 14.000 cruceristas llegarán a Santa Marta: este jueves continúa la temporada de 14 recaladas/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

En la ciudad se articuló articuló un dispositivo de preparación interinstitucional que involucra a las autoridades de seguridad, movilidad, servicios públicos, salud y promoción turística. Asimismo, se han coordinado acciones conjuntas con el sector privado y los operadores de servicios turísticos.

El AIDAdiva, embarcación alemana con capacidad para 2.050 pasajeros, arribará este jueves 26 de noviembre y con ella avanza la programación marítima que proyecta una capacidad superior a los 14.000 cruceristas durante los próximos meses.

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De acuerdo con la programación del Puerto de Santa Marta, después de este primer arribo se tienen previstas otras 13 recaladas: dos en lo que resta de noviembre, seis en diciembre de 2026 y cinco en enero de 2027. Esta dinámica representa nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, los operadores turísticos, los guías, los artesanos y los trabajadores vinculados a esta actividad económica.