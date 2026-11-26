El festival Coachella presentó una demanda contra Walmart, al que acusa de vender productos falsificados que utilizan su nombre y logotipo sin autorización. La acción legal señala que esta práctica se habría repetido durante varios años en establecimientos cercanos al lugar donde se realiza el evento musical, en California, Estados Unidos.

La demanda fue presentada el martes 24 de noviembre por Goldenvoice, la división de AEG encargada de organizar el festival. Según los documentos, Walmart habría comercializado camisetas, vasos térmicos, hieleras y otros artículos con elementos gráficos que imitan la identidad de Coachella.

Uno de los puntos señalados por los organizadores es que los productos se vendían en tiendas ubicadas en La Quinta y el norte de Indio, localidades cercanas al Empire Polo Club, escenario que cada año recibe a miles de asistentes al festival.

Los representantes legales de Coachella aseguran que han solicitado a Walmart desde 2017 que deje de comercializar estos artículos. Sin embargo, sostienen que la cadena suspende temporalmente las ventas y después vuelve a ofrecer productos similares.

Entre las pruebas mencionadas en la demanda aparece una publicación del periódico local The Desert Sun, que compartió imágenes de camisetas y vasos térmicos con diseños similares a los del festival. La publicación incluso ironizó sobre la situación con la frase: “¿Quién necesita el puesto de merch cuando tienes el Walmart del norte de Indio?”.

Esta no es la primera disputa legal que enfrenta Coachella por el uso de su identidad comercial. En años anteriores, la organización también ha presentado demandas contra empresas y eventos por utilizar su nombre, elementos gráficos o referencias que podrían generar confusión con la marca del festival.

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Hasta el momento, Walmart no se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones. El proceso busca proteger las marcas registradas de Coachella y frenar la comercialización de productos que, según sus organizadores, utilizan su identidad sin autorización.