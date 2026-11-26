Una investigación del Hospital Internacional de Colombia (HIC), sobre las razones que llevan a algunos pacientes con cáncer a rechazar un tratamiento o decidir no conocer su diagnóstico, obtuvo el primer lugar en la categoría de bioética del 34.º Congreso Internacional de Medicina, realizado en Buenos Aires, Argentina.

El estudio fue desarrollado por un equipo interdisciplinario del Instituto del Cáncer del HIC y analizó 240 casos de pacientes atendidos entre 2022 y 2026. El trabajo fue seleccionado entre más de 1.350 investigaciones participantes en el encuentro internacional.

La investigación buscó identificar qué factores influyen en las decisiones de las personas frente a su enfermedad, especialmente en quienes optaron por no continuar con el tratamiento o prefirieron no conocer el diagnóstico.

Entre los principales hallazgos, los investigadores encontraron que los casos de pacientes que decidieron suspender el tratamiento fueron más frecuentes que aquellos que optaron por no conocer su diagnóstico. También identificaron que las condiciones familiares, psicológicas y clínicas tienen un papel importante en estas decisiones.

El análisis señaló que algunos de los motivos para interrumpir la atención médica están relacionados con los efectos adversos de los tratamientos, el temor al sufrimiento y la preocupación de convertirse en una carga para sus familiares.

Además, el equipo encontró una mayor frecuencia de interrupción del tratamiento entre pacientes con un estado de salud más deteriorado. Sin embargo, advirtió que se necesitan investigaciones con muestras más amplias y en otras instituciones para confirmar esta relación.

Las decisiones de los pacientes, eje de la investigación

El doctor John Alexander Ávila Rueda, especialista en medicina interna y hematología del HIC, explicó que uno de los propósitos del estudio fue visibilizar las experiencias de pacientes cuyas decisiones frente al cáncer pocas veces son abordadas en investigaciones científicas.

“Quisimos darle voz a esas personas que, por uno u otro motivo, decidieron no continuar un tratamiento hemato-oncológico o incluso, en algunos casos, ni siquiera conocer el diagnóstico. Son personas que priorizaron la dignidad, el confort y el buen morir por encima de un tratamiento intensivo. Y esas decisiones deben ser escuchadas y respetadas”, manifestó el especialista.

Los investigadores plantean que estos resultados ponen de relieve la importancia de tener en cuenta las preferencias, los valores y las circunstancias personales de cada paciente durante su proceso de atención médica.

Tras obtener el reconocimiento internacional, el estudio será publicado por el 34.º Congreso Internacional de Medicina. Además, el equipo del HIC evalúa presentarlo a revistas científicas para ampliar la difusión de los resultados y aportar evidencia sobre este tema en Latinoamérica.