El Gobierno Nacional sigue incluyendo nombres en la lista de exfuncionarios del Estado que, en su criterio, no deberían tener esquemas de protección. Esta vez fue la exviexvicepresidentancia Márquez quien aseguró que fue notificada del retiro del equipo que estaba a cargo de su seguridad.

“Hace varias semanas recibí una notificación de la UNP en la cual se me informaba la decisión de reducción importante en mi esquema de seguridad, dejándome en una situación grave de vulnerabilidad”, escribió Márquez en su cuenta de X.

La exvicepresidenta también informó que interpuso un recurso de reposición contra esa decisión, el cual fue negado.

“La respuesta de la UNP fue negativa, basada en un estudio de seguridad inexistente y no respondió mis argumentos. Esa misma semana se me exigió que debía devolver los elementos que hacen parte de mi esquema de seguridad o me realizarían un cobro coactivo, pese a que no ha cambiado formalmente mi calificación de riesgo que hoy es extraordinario”, agregó.

Juez frena el retiro

Por esa razón, la exfuncionaria presentó una acción de tutela que, de momento, frenó el desmonte a través de una medida cautelar. Sin embargo, Márquez llamó la atención sobre el hecho de que esta sea “la primera vez que un exvicepresidente tenga acudir a una acción de tutela para que el Estado, como es su obligación legal, le garantice su seguridad”.

“Señor presidente @AbelardoPTE, ¿Dejar a la oposición sin seguridad, es parte de su estrategia para que nos destripen como fue su promesa de campaña? Hoy lo hago responsable a usted y a su gobierno de lo que pueda pasarme a mí y o a mi familia”, concluyó.

No es el único caso

Junto al nombre de Francia Márquez hay una larga lista de exfuncionarios, políticos y periodistas (en su mayoría críticos de la administración de De la Espriella) a quienes el Gobierno ha dejado sin esquema de escoltas argumentando distintas razones, pese a que todos han expresado que estarían quedando en situación de riesgo.

Aquí un recuento de los casos más sonados:

Periodistas:

Daniel Coronell

Hollman Morris

Exfuncionarios del Gobierno Petro:

Armando Benedetti (Interior)

Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud)

Antonio Sanguino (Trabajo)

Germán Ávila (Hacienda)

José Antonio Ocampo (Hacienda)

Rosa Villavicencio (Relaciones Exteriroes)

Yesenia Olaya (Ciencia y Tecnología)

Diana Marcela Morales (Comercio)

Edwin Palma (Minas y Energía)

Luis Alfredo Acosta Zapata (Igualdad)

Yeimi Carina Murcia (TIC)Otty Patiño, Alto comisionado para la Paz

Jorge Lemus, director Nacional de Inteligencia

Carlos Carrillo, director de la UNGRD

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud

Ángela María Robledo, expresidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol

Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones

Otros nombres:

Claudia López

Juliana Guerrero, exintegrante del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

Beto Coral, activista y creador de contenidos

Gabriela Muñoz, activista

Levy Rincón, creador de contenidos

Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife

Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa de Iván Cepeda

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