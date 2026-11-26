Ratificando que es un católico y que cree firmemente en Dios, el presidente Abelardo De La Espriella acató la orden del Consejo de Estado y rectificó parte de su discurso del pasado 15 de octubre sobre el wokismo.

Luego de la polémica que generó que calificara al “wokismo“ como un ‘cáncer’ para la sociedad e impulsara una “contrarrevolución cultural”, y que además, prometiera una lucha contra esa corriente, exigiendo que los funcionarios de su gobierno defendieran sus principios o se apartaran.

Por lo cual, el exviceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, radicó una tutela ante la Sección Quinta, y el ciudadano Iván Manuel López Garnica, otra ante la Sección Segunda. Que hicieron al presidente rectificarse de los señalamientos contra este movimiento.

Acata orden judicial

En cumplimiento de la orden judicial, el presidente De La Espriella rectificó sus declaraciones y reiteró su compromiso y respeto con la libertad de conciencia, la libertad de culto y el respeto por la diversidad de creencias y formas de pensamiento.

Reconoció públicamente a través de un video, que: “las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este, no son enemigos de los valores de la nación”.

El presidente reiteró su creencia sobre el catolicismo, pero aseguró que garantizará los derechos y las libertades de todos los colombianos, independientemente de sus convicciones religiosas.

“Garantizaré los derechos y las libertades de todos los colombianos. Mi compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como a los compatriotas que se identifican como no creyentes, agnósticos o ateos”, dijo.