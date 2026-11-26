Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, conversó con 6AM W luego de sus declaraciones contra el congresista Alfredo Mondragón, a quien calificó como “burro” en medio de un debate de la reforma tributaria.

“Claramente fue una equivocación de mi parte, pido perdón a las organizaciones y a los burritos (…). Creo que de este episodio desafortunado, ayer no lo logré y me equivoqué”, dijo.

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