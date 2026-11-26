“Pido perdón a los burros”: Catherine Juvinao por sus calificativos hacia Alfredo Mondragón
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, conversó con 6AM W luego de sus declaraciones contra el congresista Alfredo Mondragón, a quien calificó como “burro” en medio de un debate de la reforma tributaria.
“Claramente fue una equivocación de mi parte, pido perdón a las organizaciones y a los burritos (…). Creo que de este episodio desafortunado, ayer no lo logré y me equivoqué”, dijo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...