Experto advierte que nuevos aranceles de EE. UU. afectarán a aliados clave como Europa y Japón
Francisco Sánchez, abogado y exsubsecretario de Comercio Internacional de EE. UU. durante el gobierno Obama, analizó la nueva ofensiva arancelaria de Estados Unidos
Experto advierte que nuevos aranceles de EE. UU. afectarán a aliados clave como Europa y Japón
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Francisco Sánchez, abogado y exsubsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, analizó la nueva ofensiva arancelaria que anunció el presidente Donald Trump.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...