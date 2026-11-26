Los gremios del sector energético le pidieron al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales reforzar las medidas de seguridad para proteger la infraestructura eléctrica y de gas en Colombia, luego de varios atentados que han afectado la prestación del servicio en diferentes regiones del país.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones rechazaron los ataques y expresaron su preocupación por las consecuencias que tienen sobre las comunidades. Según señalaron, las interrupciones de energía afectan las actividades de los hogares, el funcionamiento de los comercios y la prestación de servicios esenciales.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando una afectación en la red de transmisión eléctrica del suroccidente del país provocó interrupciones del servicio en sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila.

De acuerdo con XM, entidad encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el mercado mayorista de energía, la recuperación del servicio avanzaba de manera gradual. Para las 8:00 de la mañana del 26 de noviembre, se había recuperado cerca del 80 % de la demanda de energía pronosticada en los departamentos afectados.

La situación se suma a otros hechos registrados durante noviembre. El 15 de noviembre, un atentado contra la infraestructura de transmisión eléctrica en El Pital, Huila, redujo la capacidad de transportar energía hacia Caquetá y ocasionó cortes en el suministro. Como consecuencia de esa contingencia, también se interrumpió el servicio para los usuarios de Electrocaquetá.

A estos hechos se suman el atentado contra la central hidroeléctrica Amaime, en Palmira (Valle del Cauca), y un intento de ataque contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, que fue frustrado por el Ejército Nacional.

¿Por qué preocupan estos ataques?

La infraestructura energética funciona como una red de conexiones que permite transportar la electricidad desde los lugares donde se genera hasta los hogares, empresas y establecimientos comerciales.

Cuando una de estas conexiones resulta afectada, la energía debe circular por otras rutas. Sin embargo, estas no siempre tienen la capacidad suficiente para cubrir toda la demanda, lo que puede provocar nuevas interrupciones. Por eso, los gremios advierten que cada daño adicional reduce la capacidad de respuesta del sistema y dificulta recuperar el servicio en las zonas afectadas.

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A esta situación se suma la preocupación por el fenómeno de El Niño. Las organizaciones señalaron que las lluvias por debajo de lo esperado pueden reducir el agua disponible en los embalses y afectar la generación de energía hidroeléctrica.

Frente a este panorama, los gremios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que, junto con las autoridades territoriales y la Fuerza Pública, fortalezca la protección de las instalaciones eléctricas, las redes de gas y los trabajadores encargados de su operación y mantenimiento.

“Colombia no puede volver a épocas en las que la violencia dejaba a comunidades enteras sin servicios esenciales”, señalaron los gremios.

Las organizaciones reiteraron su disposición de trabajar con las autoridades, XM y las empresas del sector para prevenir nuevos ataques, facilitar el restablecimiento seguro del servicio y evitar que más comunidades se queden sin energía.