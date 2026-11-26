Una denuncia ciudadana advierte sobre las condiciones de deterioro de un predio ubicado en la carrera 10 con calle 37, cerca al Parque García Rovira, en el centro de Bucaramanga, donde, según los habitantes de la zona, existiría riesgo de colapso, contaminación ambiental y afectaciones al espacio público.

William Porras, abogado y residente de esta comuna, aseguró que la problemática lleva varios años sin una solución definitiva y que el estado de la infraestructura estaría generando malos olores y un impacto negativo en el entorno.

“Efectivamente se está presentando esta problemática en el predio desde hace varios años, donde hay problemas de riesgo de colapso, contaminación visual, contaminación ambiental, emanan olores impresionantes”, señaló.

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El ciudadano cuestionó la falta de intervención de las autoridades locales y departamentales, al considerar que se trata de un sector estratégico de la ciudad, por donde transitan diariamente ciudadanos y funcionarios que se dirigen a la Gobernación de Santander, el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bucaramanga.

Porras indicó que, a título personal, ha presentado derechos de petición ante la Unidad de Gestión del Riesgo, la Personería de Bucaramanga, las secretarías de Planeación e Infraestructura de la Gobernación y la Alcaldía, así como ante la Secretaría de Salud. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha recibido respuestas.

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El denunciante también cuestionó que la medida adoptada para atender la situación haya sido el encerramiento del predio, pues considera que esto no resuelve los problemas de contaminación ni mitiga el riesgo que, según advierte, representa la infraestructura. “Esa solución que tienen ellos de encerrar con unas latas no es la solución para mitigar ese problema y ese riesgo que tenemos los ciudadanos”.

La comunidad hace un llamado a las autoridades para que realicen una inspección técnica y determinen las medidas necesarias frente a las condiciones del inmueble, antes de que se presente una emergencia.