Fenalco Santander viene trabajando con el Departamento de Policía Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga para reforzar la seguridad del sector comercial, ante los recientes hechos de violencia registrados en el país.

El gremio busca una mayor presencia policial y que se avance en las investigaciones contra quienes cometen delitos contra los comerciantes.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, se refirió a la extorsión al comercio y señaló que hay investigaciones en curso por parte de las autoridades.

“Siempre hay reportes de extorsión, pero precisamente para esto está la Sijín y el Gaula de la Policía, para poder denunciar y poder llegar con las capturas a través de una investigación que ya se está desarrollando y que desde luego está en curso”, dijo.

Fenalco pidió a los comerciantes no pagar las llamadas “vacunas”. Según Almeyda, acceder a las exigencias económicas de los delincuentes contribuye a que la extorsión siga creciendo.

Almeyda explicó que Fenalco sirve de puente entre los comerciantes y la Policía para facilitar las denuncias. También cuestionó el pago de las llamadas “vacunas”, pues considera que acceder a estas exigencias económicas contribuye al crecimiento de la extorsión.

“Invitando a los empresarios también que cuando tengan ese tipo de problemas denuncien y que no paguen vacunas porque esto es lo que está incrementando este flagelo importante para los comerciantes”, señaló.