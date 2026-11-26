Tribunal Superior de Bucaramanga confirma condena contra feminicida
La familia de la médica Yolsabet Durán Guzmán, quien murió hace una década hablaron de la decisión judicial en contra de Diego Armando Amaya Pérez.
Belrusa Durán informa de condena a hombre que mató a su hetrmana
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Bucaramanga
Cuando se cumplía una década de la desaparición y muerte de la médica Yolsabet Durán Guzmán, la justicia profirió un fallo condenatorio en contra del asesino.
Belrusa Durán, hermana de la víctima informó que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la sentencia de 510 meses, 42 años de prisión en contra de Diego Armando Amaya Pérez.
En octubre pasado, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja había condenado al sujeto quien está en libertad por el delito de feminicidio agravado. Esta decisión fue apelada.
“Nosotros tenemos una mezcla de sentimientos; estamos agradecidos con Dios. «sentimos alivio, pero también nostalgia porque el 22 de noviembre, mi hermana cumplió 10 años de fallecida”, afirmó la señora Durán Guzmán.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....