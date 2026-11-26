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Belrusa Durán informa de condena a hombre que mató a su hetrmana

Bucaramanga

Cuando se cumplía una década de la desaparición y muerte de la médica Yolsabet Durán Guzmán, la justicia profirió un fallo condenatorio en contra del asesino.

Belrusa Durán, hermana de la víctima informó que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la sentencia de 510 meses, 42 años de prisión en contra de Diego Armando Amaya Pérez.

En octubre pasado, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja había condenado al sujeto quien está en libertad por el delito de feminicidio agravado. Esta decisión fue apelada.

“Nosotros tenemos una mezcla de sentimientos; estamos agradecidos con Dios. «sentimos alivio, pero también nostalgia porque el 22 de noviembre, mi hermana cumplió 10 años de fallecida”, afirmó la señora Durán Guzmán.