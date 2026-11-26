El debate en la Cámara de Representantes sobre una adición presupuestal de $3,8 billones para el cierre de este año (2026) terminó en un fuerte choque en el Salón Elíptico, con gritos de lado y lado. Esto, por la aprobación de $2,7 billones que serán destinados al “Fondo Milagro”.

Según el Pacto Histórico, este fondo “no genera confianza y esos recursos irán a gastos de funcionamiento (...) no se clavará una sola puntilla ni se reconstruirá una sola vivienda”, tras el terremoto del 10 de agosto.

Ante esas dudas, la bancada del petrismo prefirió ausentarse de la discusión y se ganaron la críticas de varios colegas. El congresista Alfredo Mondragón salió en defensa del Pacto Histórico, y en medio de los gritos, fue suspendido por irrespeto a la plenaria.

Al respecto, Mondragón pasó por los micrófonos de 6AM W y explicó lo ocurrido. El representante Octavio Cardona, del Partido Liberal, lo cuestionó.

“El Fondo Milagro no solo ha sido ineficiente, sino que se estableció una nómina multimillonaria en favor del exgerente, el amigo de Abelardo, señor Jaime Uribe y sus otros subcoordinadores. Lo que planteamos es que se convierte básicamente es un instrumento para saquear los recursos públicos”, dijo Mondragón.

Y agregó: “Le conceden al Gobierno de Abelardo que le lleven $2,7 billones de pesos a una fiducia que termina siendo manejada discrecionalmente por unos amigos de Abelardo y que no le da ninguna garantía a los damnificados (...) el Fondo Milagro es más lo oscuro que se pueda tener”.

“Eso es una narrativa que se inventaron”: Octavio Cardona sobre críticas a adición al Fondo Milagro

El representante Octavio Cardona, liberal, defendió los recursos destinados al Fondo Milagro y rechazó los cuestionamientos del Pacto Histórico; negó que la adición termine en burocracia y viáticos: “Eso es una narrativa que se inventaron incluso diciendo que iban a mandar $2,7 billones de pesos para ser ejecutados en viáticos. Yo no sé en qué planeta viven”.

Explicó que, de una adición presupuestal de $3,8 billones, $2,7 billones se destinarían al Ministerio de Hacienda para ser ejecutados a través de Fiducoldex, siguiendo las órdenes del Fondo Milagro.

“En las regiones la gente sigue durmiendo en carpas, gente sigue esperando ayudas, la gente necesita recursos para pagar los arriendos, la gente quiere recuperar sus viviendas”, dijo.

También defendió que los recursos se ejecuten mediante un esquema de derecho privado para agilizar los procesos: “El Pacto pensó que a punta de gritos iba a acabar con la sesión cuando los adultos mayores de Colombia necesitaban una visión para que les pagaran sus mesadas y cuando los afectados por el terremoto necesitaban recursos”.

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