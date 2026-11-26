El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló que el Gobierno realizará inversiones por $20,1 billones durante los próximos cuatro años. En el segundo día del Congreso de Infraestructura, señaló que se requerirán recursos por $1,4 billones para la recuperación de los acueductos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como $19 billones destinados al sector de vivienda.

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