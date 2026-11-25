El Ministerio de Defensa publicó imágenes de la operación de la fuerza pública que permitió el rescate de los rehenes que permanecieron secuestrados en el Éxito de La Castellana en Cartagena.

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En el video se muestra el momento en el que los uniformados ingresan al supermercado y a los captores reducidos en el suelo, quienes tuvieron secuestrados a las personas por más de 16 horas.

Asimismo, se evidencia el momento en el que el ministro de Defensa, Jorge Mora, ingresa al recinto, pero también al presidente Abelardo de la Espriella liderando las acciones de rescate en el lugar.

El operativo se realizó alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

El presidente Abelardo De La Espriella, sobre la 1:30 a.m. informó que ya habían sido liberados con vida todos los secuestrados.

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“Se les dio la oportunidad de que se entregarán y liberarán a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el presidente, acompañado del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

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