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Esposa de víctima del asalto en Éxito de Cartagena relató momentos de terror: “hasta lo golpearon”

Sebastián Solana, uno de los ciudadanos retenidos durante el asalto al almacén Éxito en Cartagena, se encuentra a salvo tras vivir horas de angustia. Su esposa, María Claudia Paternina, relató en entrevista con 6AM W de Caracol Radio los angustiantes momentos que enfrentó su pareja y los detalles de cómo se desarrolló el secuestro.

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Según relató, el hecho comenzó cuando su esposo ingresó al almacén para realizar una compra rápida antes de su jornada laboral, que iniciaba a las 8:00 p. m. Cuando su esposo se disponía a pagar su compra, se desató el caso: “Se escuchó mucho una alarma y mucha gente corriendo y me decía: ‘Hay un atraco, un atraco, un atraco’”.

Tal como detalló, los asaltantes estaban fuertemente armados e ingresaron tanto por la parte trasera como por la entrada principal del almacén, cerrando de inmediato las instalaciones y tomando el control del lugar.

“Fue un momento angustiante, hasta lo golpearon”

Adentro del lugar, los secuestradores procedieron a clasificar a los rehenes: “Empiezan a dividirlos por grupos entre hombres y mujeres”. Paternina explicó que las mujeres fueron amarradas y ubicadas cerca de los ventanales de vidrio del almacén y a los hombres los trasladaron a una zona distinta, cerca de la bodega de alimentos.

“Los tenían amarrados y él estaba sentado frente, pues, a una pared todo el tiempo”, añadió.

La mujer también detalló que los delincuentes tenían acento y rasgos físicos del interior del país. De acuerdo con las declaraciones de su esposo, las amenazas eran constantes: “Fue un momento angustiante, hasta lo golpearon y todo”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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