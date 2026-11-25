En 6AM W de Caracol Radio Dayro Rafael Velázquez Castrillo, empleado del Éxito Cartagena y una de las personas retenidas durante más de 16 horas, reveló el terror que vivieron los trabajadores dentro del almacén.

Velázquez contó cómo los hombres armados y encapuchados los sometieron, los amarraron y los mantuvieron bajo amenaza constante.

“Nos llevaron a una cava de refrigeración a 4 grados por 4 horas”

Velázquez relató que estaba laborando cuando irrumpieron los hombres armados.

“Yo, mi persona y cuatro compañeros más estuvimos en una cava de refrigeración a cuatro grados centígrados por cuatro horas. Ya después de las cuatro horas no soportamos más el frío y salimos”.

Al salir, los delincuentes los tomaron por sorpresa, pero luego los reunieron con el resto de los retenidos, donde permanecieron hasta cerca de las 12:30 de la madrugada.

“El acento no era costeño, el acento era del interior, antioqueño. Estaban decididos a lo que venían a hacer. Se les notaba”.

Según su relato, los hombres mantuvieron siempre la cara cubierta, con gafas, cascos, vestiduras negras y botas. Uno de ellos portaba un arma larga y otro un arma corta, además de cuchillos.

“Dijeron que tenían explosivos en las puertas”

Uno de los momentos más angustiantes fue cuando los asaltantes aseguraron haber colocado explosivos para impedir cualquier rescate.

“Cuando ellos entraron, cerraron la puerta y pusieron como, creo, tipo de explosión en la puerta. Y con eso nos tenían intimidados que no los podían mover porque las puertas tenían explosión”.

A los vigilantes, contó Velázquez, los neutralizaron de inmediato: “Hubo algunos que sí lo golpearon cuando entraron, lo golpearon y lo amarraron enseguida de las manos”.

“Estaban bastante embriagados y nos mostraban las armas”

El rehén describió que en la tarde, sobre las 3 o 4 p.m., vivieron el momento de mayor miedo.

“Ellos se incitaron mucho a querer golpearnos y nos mostraban las armas, que no nos moviéramos, porque no habían tenido ninguna negociación. Entonces ahí se sentía bastante miedo en ese momento con ellos porque ellos estaban bastante embriagados”.

Incluso, aseguró, a un compañero “le golpearon el pecho en el momento”.

Para ir al baño, siempre debían ir custodiados y amarrados de las manos, en grupos de tres o cinco personas.

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