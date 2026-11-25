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“Creíamos que no íbamos a salir”: duro relato de hombre liberado en el Éxito de Cartagena

Evert Díaz, una de las personas que estuvo secuestrada por hombres armados durante más de 16 horas en el Éxito de Cartagena y posteriormente liberado por la fuerza pública, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para relatar lo que vivió.

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“Fueron momentos de angustia, oscuros. Creíamos que no íbamos a salir de ahí, pero Dios nos ayudó y estuvo con nosotros”, afirmó.

Contó que en medio de esos momentos de angustia solo tenía en mente a su familia, a sus hijas.

“Uno lo único que quería era salir para ver a la familia, nada más”, dijo.

¿Qué les dijeron los secuestradores?

Aseguró que los hombres armados no fueron groseros ni los agredieron, sino que solo les decían que se quedaran quietos.

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“Ellos nos dejaron claro que no estaban por nosotros, nos trataron bien y no fueron ásperos. Su dialecto era ese, que nos quedáramos quietos”, relató.

Escuche la entrevista completa aquí: