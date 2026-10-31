Unidad para las Víctimas España: Más de 700 connacionales recibieron atención y orientación integral

La Unidad para las Víctimas gestionó más de 1.607 solicitudes de víctimas residentes en España

España

En colaboración de la Cancillería, la Unidad para las Víctimas realizó la caracterización de 209 hogares y 425 víctimas residentes en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona. Durante la jornada, la entidad tuvo el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras y la Fiscalía General de la Nación con lo que se gestionaron más de 1.600 solicitudes, facilitando el acceso a las medidas de asistencia y reparación integral.

“Las víctimas que viven fuera de Colombia también deben contar con un Estado que las escuche, las oriente y las acompañe en el acceso a sus derechos. Con estas jornadas reafirmamos el compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con la reparación integral y con una atención que reconozca las necesidades de quienes residen en el exterior”, expresó la directora general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras.

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¿Cuál es el propósito de estas jornadas?

El trabajo implementado por la Unidad de Víctimas permite a las personas consultar sus casos y recibir información sobre los servicios institucionales. La tarea realizada con las demás entidades facilitó la orientación en diferentes asuntos, teniendo en cuenta las competencias y necesidades manifestadas por los asistentes.

Con la información recopilada se han actualizado y recopilado datos indispensables para la entidad, de esta manera:

La Cancillería recibió 62 declaraciones de ciudadanos. La Unidad de Restitución de Tierras brindó orientación a 57 personas interesadas en los procesos de restitución de derechos territoriales. La Fiscalía General de la Nación atendió a 17 ciudadanos que solicitaron información y acompañamiento en asuntos relacionados con la entidad.

En la jornada realizada desde el 15 al 27 de octubre de 2026 en España, la entidad brindó distintos servicios del Estado colombiano, facilitando el acceso a la información y el acompañamiento sobre los derechos de las víctimas.

De esta manera, la Unidad para las Víctimas sigue fortaleciendo sus procesos institucionales a nivel nacional e internacional.

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