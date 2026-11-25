Ante los recientes hechos de orden público registrados en diferentes ciudades del país, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció el fortalecimiento de las medidas preventivas de seguridad, especialmente en los corredores de entrada y salida de la capital santandereana.

El mandatario aseguró que, hasta el momento, no existe una alerta específica de amenaza contra Bucaramanga; sin embargo, solicitó al comandante de la Policía mantener a toda la institución en estado de alerta y adelantar acciones coordinadas con la Quinta Brigada del Ejército.

Entre las medidas anunciadas está el refuerzo de los controles en los accesos a la ciudad, con registros y requisas a vehículos y personas que ingresen a Bucaramanga, con el propósito de prevenir posibles hechos que puedan afectar la seguridad.

Portilla también señaló que se reforzará la protección de instalaciones policiales y lugares estratégicos, como centros comerciales, ante el panorama de orden público que se vive en otras regiones del país. Además, expresó su solidaridad con Cúcuta, en el oriente colombiano y, las demás ciudades afectadas por estos hechos en los últimos días.

Llamado a fortalecer la seguridad tecnológica

El alcalde también habló de la necesidad de modernizar las capacidades de la Fuerza Pública, especialmente frente al uso de drones en acciones que puedan poner en riesgo a las autoridades y a la ciudadanía.

Según explicó, Bucaramanga ha destinado recursos para fortalecer su capacidad operativa con cámaras de vigilancia, radios de comunicación, buses, patrullas y motocicletas. Sin embargo, advirtió que ahora se requiere avanzar en tecnologías para la inhibición de drones.

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Por último, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acompañe a las administraciones municipales con recursos que permitan implementar herramientas de seguridad tecnológica en los territorios.

El mandatario insistió en que, aunque Bucaramanga no tiene una amenaza identificada, las autoridades deben mantener la vigilancia y fortalecer sus capacidades de reacción y prevención frente a las nuevas modalidades de ataques contra la Fuerza Pública.