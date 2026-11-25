Bucaramanga

Una familia de desplazados por la violencia, radicada en Santander, pide ayuda para comprar una casa; con una vivienda, en algún punto del área metropolitana de Bucaramanga, Elizabeth Marulanada Ortiz dice que podrá estar más cómoda para que su hijo, John David de 14 años asista a controles y citas periódicas en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

El adolescente padece una enfermedad huérfana; Elizabeth dice que es una cardiopatía congénita detectada a los 8 días de nacido en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta.

La familia es de Tibú, municipio del Catatumbo. Salieron hacia Cúcuta en condición de desplazados por la violencia. Luego, debieron trasladarse a Bucaramanga para que John siguiera el tratamiento médico en la FCV. Terminaron radicados en Guadalupe, una población de la provincia Comunera de Santander.

Elizabeth y John David deben venir con frecuencia a Floridablanca. Se alojan en un albergue de la fundación Montañas Azules cerca de la clínica. La señora Marulanda Ortiz dice que no puede trabajar porque tiene que estar pendiente de su hijo.

Elizabeth revela que, en una consulta reciente con psiquiatría, John David pidió la eutanasia “para acabar con los problemas” que genera su condición de salud a toda la familia. El adolescente se siente culpable, una carga, afirma su mamá.

El paciente está afiliado a la EPS Coosalud. Elizabeth cuenta que John no había tenido consultas con especialistas desde enero pasado. Cuando expresó que quería la eutanasia, la psiquiatra consideró que debía internarse en un centro de salud mental.

La señora Marulanda explica que John no puede estar en un centro de este tipo porque es un niño anticoagulado. “Me toca llevarlo día por medio a una inclusión de hospital día. Él dice que quiere la eutanasia y yo como mamá no”, expresa.