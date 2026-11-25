Un total de 1.706 trabajadores de Asmet Salud recibirán los salarios que la EPS les adeuda desde julio de 2026, luego de un acuerdo alcanzado con la mediación del Ministerio del Trabajo. El pago comenzará este 25 de noviembre e incluirá también los aportes pendientes a seguridad social de julio, agosto y septiembre.

La decisión llega después de varios meses de inconformidad entre los empleados, quienes reclamaban el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Ante la falta de pagos, el sindicato SINDISALUD-ASMET convocó jornadas de protesta pacífica entre el 23 y el 25 de noviembre.

Lea también: Trabajadores de Asmet Salud en el Tolima completan tres meses sin salario y entran en paro

En el departamento del Tolima más de 120 trabajadores se sumaron a la suspensión parcial y temporal de actividades administrativas en 24 municipios. La medida se tomó luego de que, según el sindicato, la administración de la EPS incumpliera el compromiso de pagar al menos el salario de septiembre el pasado 20 de noviembre. Durante las jornadas se mantuvieron las funciones indispensables para garantizar la atención en salud.

¿Por qué Asmet Salud tenía salarios pendientes?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la EPS enfrenta cerca de 123 procesos judiciales, varios de ellos con medidas cautelares que habían restringido recursos destinados a su funcionamiento administrativo y al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La situación también había sido reconocida por la propia entidad. En julio de 2026, la interventoría de Asmet Salud explicó que los embargos sobre las cuentas destinadas a gastos administrativos dificultaban el pago de salarios y prestaciones sociales. Además, señaló que no podía utilizar los recursos destinados exclusivamente a la prestación de servicios de salud para cubrir estos gastos.

¿Cómo se logró el acuerdo?

La solución se alcanzó mediante una mesa de diálogo social entre el Ministerio del Trabajo, Asmet Salud y el sindicato SINDISALUD-ASMET. Las conversaciones se desarrollaron entre septiembre y noviembre y contaron con el acompañamiento del Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó el resultado de las negociaciones y señaló: “Este acuerdo demuestra que, cuando existe voluntad de diálogo y trabajo articulado, es posible proteger los derechos laborales y contribuir a la sostenibilidad de las empresas”.

Además del pago de los salarios y los aportes pendientes, las partes acordaron avanzar en acciones para facilitar la liberación de recursos, proteger los fondos destinados al sistema de salud y fortalecer la comunicación entre la interventoría y la organización sindical.

Sin embargo el sindicato mencionó otras obligaciones pendientes, como vacaciones, comisiones, viáticos y liquidaciones de extrabajadores. Por ahora, el inicio de los pagos representa un resultado de las negociaciones entre la EPS, sus trabajadores y el Gobierno, mientras continúan los desafíos financieros y administrativos que enfrenta Asmet Salud.