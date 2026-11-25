¿Qué se necesita para entrar a República Dominicana siendo colombiano? Documentos obligatorios
Conozca que requisitos debe cumplir como colombiano si quiere viajar a República Dominicana
Si esta pensando viajar para este fin de año o viajar en los próximos meses a República Dominicana estos son los requisitos que deberá tener en cuenta como colombiano a la hora de viajar.
Además, tendrá que llenar un formulario que puede completarlo, ya sea, apenas compre el vuelo o antes de entrar al caunter, se trata del formulario E-ticket, que tanto extranjeros como dominicanos, tendrán que llenar ese formato al entrar o al salir del país.
Estos son los requisitos a tener en cuenta
Los ciudadanos colombianos que estarán viajando a República Dominicana necesitarán lo siguiente:
- Tiquete de regreso
- Pasaporte de vigencia mínima de seis meses
- Reserva de hotel
- Evidencia de recursos económicos
- Carné de vacunación
Estas son las medidas requeridas sobre la validez de los pasaportes turísticos, válidas del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2026.
Formulario E-ticket
Todos los pasajeros extranjeros y dominicanos que entren o salgan de la República Dominicana en vuelos comerciales deben completar el formulario electrónico gratuito de entrada y salida
Debe completarse antes de llegar al mostrador de la aerolínea en el aeropuerto, ya que es necesario presentarlo a la aerolínea, para evitar retrasos en el aeropuerto, se aconseja completar el formulario antes del viaje.
Si en su caso se aloja en un Airbnb o apartamento vacacional, solicítele al anfitrión del inmueble que le facilite la dirección completa, incluyendo provincia, municipio y sector.
Por otro lado, si viaja en familia debe completar los datos de todos los miembro que vayan a viajar, pero solo creando un usuario para todos dentro de la página; si viaja con niños, solo será necesario completar sus datos personales sin temas de Aduana, por último se le generará un único código QR para la familia.
Este formato puede imprimirlo o hacer una captura de pantalla de los códigos QR de confirmación de llegada y salida, además si llegara a requerir un cambio en el E- ticket, puede consultarlo con el código de solicitud que se emitió al empezar a completar el formulario y poder realizar sus respectivos cambios.
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