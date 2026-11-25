Si esta pensando viajar para este fin de año o viajar en los próximos meses a República Dominicana estos son los requisitos que deberá tener en cuenta como colombiano a la hora de viajar.

Además, tendrá que llenar un formulario que puede completarlo, ya sea, apenas compre el vuelo o antes de entrar al caunter, se trata del formulario E-ticket, que tanto extranjeros como dominicanos, tendrán que llenar ese formato al entrar o al salir del país.

Estos son los requisitos a tener en cuenta

Los ciudadanos colombianos que estarán viajando a República Dominicana necesitarán lo siguiente:

Tiquete de regreso

Pasaporte de vigencia mínima de seis meses

Reserva de hotel

Evidencia de recursos económicos

Carné de vacunación

Estas son las medidas requeridas sobre la validez de los pasaportes turísticos, válidas del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2026.

Formulario E-ticket

Todos los pasajeros extranjeros y dominicanos que entren o salgan de la República Dominicana en vuelos comerciales deben completar el formulario electrónico gratuito de entrada y salida

Debe completarse antes de llegar al mostrador de la aerolínea en el aeropuerto, ya que es necesario presentarlo a la aerolínea, para evitar retrasos en el aeropuerto, se aconseja completar el formulario antes del viaje.

Si en su caso se aloja en un Airbnb o apartamento vacacional, solicítele al anfitrión del inmueble que le facilite la dirección completa, incluyendo provincia, municipio y sector.

Por otro lado, si viaja en familia debe completar los datos de todos los miembro que vayan a viajar, pero solo creando un usuario para todos dentro de la página; si viaja con niños, solo será necesario completar sus datos personales sin temas de Aduana, por último se le generará un único código QR para la familia.

Este formato puede imprimirlo o hacer una captura de pantalla de los códigos QR de confirmación de llegada y salida, además si llegara a requerir un cambio en el E- ticket, puede consultarlo con el código de solicitud que se emitió al empezar a completar el formulario y poder realizar sus respectivos cambios.

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