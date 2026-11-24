Tolima

Por tres días, los trabajadores de la EPS Asmet Salud suspendieron los servicios administrativos para protestar por la falta de pago de sus salarios desde hace tres meses. En el Tolima, más 120 trabajadores decidieron sumarse a la convocatoria nacional.

En diálogo con Caracol Radio, el vocero del Sindicato de Trabajadores de Asmet Salud en el Tolima, Juan Camilo Cuéllar, indicó que el paro fue declarado luego de que la agente interventora de la EPS incumpliera el compromiso de pagarles, por lo menos, el salario correspondiente al mes de septiembre del presente año.

“Cosa que hasta el día viernes no se cumplió y ese fue el motivo por el cual hoy decidimos alzar nuestra voz. Evaluamos en nuestro comité del sindicato y votamos por un cese de actividades de tres días, garantizando la atención primordial”, acotó Cuéllar sobre el paro que inició el 23 y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre.

Por tanto, en 24 municipios del Tolima donde hay oficinas de Asmet Salud se encuentran suspendidos algunos servicios administrativos para los usuarios, como las autorizaciones para procedimientos y citas médicas.

“Tenemos 86.000 usuarios en el Tolima y un millón 500 mil en el país. Somos más de 120 trabajadores y decidimos crear un sindicato que se llama SindiSalud, en el que hay madres cabeza de familia y personas que tienen a cargo a sus padres, familiares, hijos y esposos con patologías complicadas, como cáncer. Estuvimos hasta dos meses sin servicios de salud; tampoco nos pagaban pensión o ARL”, aseveró.

Se trata de auxiliares y profesionales que denuncian que su mínimo vital se encuentra amenazado por la falta de pago de sus salarios desde hace tres meses.

“Lo único que queremos es que se nos pague lo justo. No estamos pidiendo nada por fuera de lo establecido en la ley ni algo distinto a lo que por derecho ya nos ganamos. Simplemente, que se nos cumpla con el salario que nos ganamos”, señaló.