Bogotá

Con el cumplimiento de los diez años del Acuerdo Final de Paz en 2016, diferentes organizaciones indígenas y afrocolombianas se reunieron en el salón Kimy Pernía de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para conocer el informe “100 días de gobierno bajo la mirada crítica de los pueblos étnicos”.

Las siete solicitudes de la Comisión

El documento elaborado por la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presenta los esfuerzos de diferentes organizaciones indígenas y afrocolombianas para dar a conocer la situación actual de los territorios y también el llamado que se hace al Gobierno Nacional. Entre los puntos claves se encuentra:

El proceso de la consulta previa en los territorios , para garantizar las formas de autogobierno, la titulación colectiva y la protección de los territorios ancestrales frente a las tensiones de extracción.

, para garantizar las formas de autogobierno, la titulación colectiva y la ancestrales frente a las tensiones de extracción. El cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz de 2016 y también de las instituciones involucradas, como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) y la reincorporación. Incluso poder promover acuerdos humanitarios , restitución territorial y reparación colectiva.

y también de las instituciones involucradas, como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) y la reincorporación. Incluso , restitución territorial y reparación colectiva. La protección de la vida y poder prevenir los episodios de reclutamiento forzado, desplazamiento, investigar el daño a civiles, proteger las guardias, la minga, la protesta y las diferentes gestiones humanitarias.

y poder prevenir los episodios de reclutamiento forzado, desplazamiento, investigar el daño a civiles, proteger las guardias, la minga, la protesta y las diferentes gestiones humanitarias. Consultar el nuevo Plan de Desarrollo Nacional y darle cumplimiento a los 456 acuerdos identificados por la Procuraduría General de la Nación y proteger las formas de economías propias y comunitarias.

y darle cumplimiento a los 456 acuerdos identificados por la Procuraduría General de la Nación y y comunitarias. Aplicar la salvaguarda de género, mujer, familia y generación , prevenir las violencias y financiar las políticas de la niñez y los sistemas propios de cuidado.

, prevenir las violencias y financiar las políticas de la niñez y los sistemas propios de cuidado. La reconstrucción concertada por medio de un subregistro de las afectaciones del terremoto , teniendo en cuenta las necesidades reales de las autoridades étnicas.

por medio de un subregistro de las afectaciones , teniendo en cuenta las necesidades reales de las autoridades étnicas. Protección de la memoria, las lenguas, la educación y las formas de comunicación propias de los territorios, con el propósito de combatir el racismo.

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Protección colectiva, Afectaciones del terremoto y el rol de las Mujeres

Entre las siete denuncias que propone el informe, el Consejero de derechos humanos de la ONIC, Rider Pay Nastacuas, explicó que para la creación del documento se analizó la situación de las comunidades étnicas en los territorios, lo que evidenció el aumento de la violencia, el desplazamiento y reclutamiento forzado.

“Sobre eso nos reunimos y decidimos hacer este informe, porque creemos que los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia, hoy el Gobierno Nacional nos está poniendo en una situación complicada”, expresó el Consejero su preocupación.

Igualmente, mencionó que en el marco de la implementación del proceso de paz, no han sido acogidas todas las inversiones sociales ni las transformaciones territoriales. Por lo que se espera que estos procesos de diálogo y fortalecimiento lleguen también a los territorios y a las comunidades más afectadas.

Rider Pay Nastacuas, consejero de la ONIC. Foto de la ONIC Ampliar Rider Pay Nastacuas, consejero de la ONIC. Foto de la ONIC Cerrar

Asimismo el coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (COMPA), Richard Moreno Rodríguez resaltó aquellas falencias derivadas del terremoto, los procesos de atención y reconstrucción de viviendas.

“El sismo no solamente afectó materialmente a las comunidades, a los territorios, sino también de manera espiritual”, comentó Richard Moreno.

El terremoto tuvo impactos directos sobre la educación, la salud y la productividad agraria de las comunidades indígenas y afrocolombianas del país, por lo que la atención humanitaria ha sido nula debido a la falta de conectividad, problemas de seguridad, falta de voluntad política y la desconexión entre las instituciones y los territorios.

Es por esto que Richard Moreno criticó las acciones de las administraciones municipales y departamentales, porque no han recopilado de forma oportuna los informes de daños que han sido elaborados de manera autónoma por las organizaciones comunitarias.

Richard. Foto ONIC Ampliar Richard. Foto ONIC Cerrar

Por otro lado, la lideresa indígena Albenis Tique, representante de las mujeres de la Comisión Étnica, destacó la importancia de hablar de género, mujer, familia y generación en los procesos de diálogos de las comunidades étnicas. Esto debido a que las mujeres proponen caminos para accionar de manera conjunta, coordinada y articulada con las problemáticas territoriales.

Del mismo modo, hizo una advertencia sobre los casos registrados de mujeres líderes asesinadas en los territorios y las dinámicas que encrudecen la situación: el lenguaje que trata de desaparecer a las niñas, la violencia sistemática y los cuerpos femeninos en la guerra.

El llamado que Albenis Tique hace al Gobierno Nacional, busca que se realice una implementación acorde con la diversidad cultural y también el cumplimiento de la política de paz.

“Entonces, este gobierno no puede venir a derogar o a quitarnos un derecho que ganamos a nivel de luchas. (...) Entonces, necesitamos encontrar esos aliados y también la parte de la implementación”, comentó la lideresa miembro de la Comisión Étnica.

Foto ONIC. Ampliar Foto ONIC. Cerrar

¿Cuál será el siguiente paso?

En general los asistentes del evento reconocieron conjuntamente el trabajo elaborado por las distintas organizaciones y también los representantes que compartieron su postura frente a cada uno de los siete puntos que destaca el informe.

Sin embargo, también quedaron muchos interrogantes sobre las próximas acciones que deberán concretarse para que estas medidas pasen del papel en acciones que produzcan beneficios múltiples para las comunidades.

Es por esto que el próximo 10 de diciembre de 2026 se llevará el informe y sus propuestas al Gobierno Nacional, en una audiencia pública ante la Corte Constitucional. Además de buscar el respaldo de la cooperación internacional, organismos de derechos humanos y aliados sociales, mientras se impulsan espacios en las regiones para socializar el informe.