Me llevaron a una bodega de alimentos y me tiraron boca abajo: rehén liberado en Éxito de Cartagena
El trabajador del almacén Éxito en Cartagena describió cómo fueron sometidos por los hombres armados en medio del asalto y la forma en que los mantuvieron aislados en el interior del supermercado.
Me llevaron a una bodega de alimentos y me tiraron boca abajo: rehén liberado en Éxito de Cartagena
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Este miércoles, 25 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Héctor Cuello, panadero del almacén Éxito en Cartagena y uno de los ciudadanos liberados tras la toma de rehenes, relató los momentos de tensión que vivió durante las más de 17 horas que permaneció retenido en el establecimiento comercial.
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