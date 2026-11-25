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Me llevaron a una bodega de alimentos y me tiraron boca abajo: rehén liberado en Éxito de Cartagena

Este miércoles, 25 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Héctor Cuello, panadero del almacén Éxito en Cartagena y uno de los ciudadanos liberados tras la toma de rehenes, relató los momentos de tensión que vivió durante las más de 17 horas que permaneció retenido en el establecimiento comercial.

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