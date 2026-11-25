La exposición ‘Relicarios para mi tía’, del artista Milton Afanador, llegó con una propuesta que combina arte, investigación y memoria. A través de 12 objetos que evocan los antiguos televisores familiares, el creador busca dar nuevos significados a imágenes que hacen parte de la historia del arte colombiano.

El proyecto, tomo como referente del trabajo de la reconocida artista colombiana Beatriz González. A partir de la revisión de su archivo artístico, disponible en el Banco de la República, Milton seleccionó 12 imágenes que reinterpretó.

¿Cómo están elaborados los televisores?

Las piezas están elaboradas con materiales cotidianos como madera, plástico y hierro, y recuerdan los televisores que antiguamente ocupaban un lugar central en los hogares. Sin embargo, cada objeto funciona como un relicario que conserva una imagen y permite acercarse a distintas representaciones de la historia y el conflicto armado colombiano.

Milton Afanador, autor de la obra, explicó “Entre las imágenes retomadas se encuentran imágenes como Los suicidas del Sisga, que es una de esas imágenes icónicas dentro de la obra de Beatriz González, yo retomo esa imagen de prensa y hago la revisión, hago la transformación y la planteo ahí, pero también van a encontrar imágenes políticas muy fuertes como por ejemplo Los cargueros”.

¿Dónde encontrar la exposición?

Después de su paso por el Teatro Santander, la exposición se trasladará a el Centro Colombo Americano de Bucaramanga, donde se realizarán actividades pedagógicas para acercar la propuesta a la ciudadanía.

Durante estos encuentros, los participantes podrán construir sus propios relicarios con materiales, imágenes y sellos dispuestos para la actividad.