La llegada de la reina Mary de Dinamarca a Colombia marca un momento diplomático y cultural de gran importancia para el país, al tratarse de la máxima autoridad de la monarquía danesa. Como parte de su agenda oficial en territorio nacional, que se desarrolla durante tres días bajo estrictas medidas de seguridad, la soberana realizó un recorrido privado por el Museo del Oro en el centro de Bogotá.

En este histórico lugar de la capital, ubicado en la carrera sexta, la reina y el ministro danés que la acompaña fueron recibidos por Alberto Escovar, director del Museo del Oro, y por el arqueólogo Juan Pablo Quintero. Ambos guiaron la visita por la exposición y le explicaron a la monarca la historia prehispánica de Colombia.

Durante el trayecto por las salas, la reina Mary observó de cerca dos de las piezas más representativas del arte indígena: el Poporo Quimbaya y la Balsa Muisca.

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El Poporo Quimbaya, fabricado cerca del año 301 antes de Cristo durante el periodo quimbaya clásico, es un recipiente ceremonial de oro utilizado por personas de alto rango en sus comunidades para guardar la cal empleada en el mambeo de hojas de coca. Esta obra es reconocida por sus proporciones armónicas y por haber sido elaborada con un método especial que permitía fabricar recipientes con interiores vacíos y detalles decorativos de alta precisión.

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Por su parte, la Balsa Muisca es una pieza devocional de oro atribuida a la cultura muisca del altiplano cundiboyacense y está directamente asociada con la leyenda de El Dorado. Esta reliquia fue creada como ofrenda espiritual: la ponían dentro de una vasija y la enterraban en un espacio sagrado para pedir amparo o agradecer a la naturaleza. Fue hallada en 1969 dentro de una cueva en el páramo del municipio de Pasca, Cundinamarca y entregada al Banco de la República para que finalmente fuera adquirida y exhibida en el museo.

La visita al Museo del Oro se convierte así en uno de los actos centrales de la estadía de la reina Mary en Colombia, una visita oficial con la que se busca seguir estrechando los lazos culturales y diplomáticos entre ambas naciones.

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