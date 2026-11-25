La Universidad de América recibió la Acreditación Institucional en Alta Calidad por seis años, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional que respalda el cumplimiento de estándares de calidad en sus procesos académicos, investigativos y administrativos.

La acreditación fue concedida mediante la Resolución 030876 del 13 de noviembre de 2026. Uno de los aspectos destacados es que la institución obtuvo este reconocimiento en su primera postulación, justo cuando celebra siete décadas de trayectoria en Bogotá.

¿Qué significa esta acreditación para la universidad?

La acreditación institucional es un reconocimiento que se entrega a las universidades después de evaluar diferentes aspectos de su funcionamiento, como la calidad de sus programas, la formación de sus docentes, la investigación y los resultados de sus estudiantes.

En este caso, la decisión del Ministerio de Educación respalda el trabajo desarrollado por la Universidad de América y sus procesos de mejoramiento. Sin embargo, también representa nuevos compromisos para mantener y fortalecer sus estándares de calidad durante los próximos años.

El rector de la institución, Mario Posada García-Peña, señaló que este reconocimiento representa una validación del trabajo realizado durante sus 70 años de historia.

“Recibir la Acreditación Institucional en Alta Calidad por seis años, justo cuando conmemoramos 70 años de servicio al país, es la validación más rigurosa de que nuestra promesa educativa cumple y transforma”, afirmó.

¿Qué hay detrás del reconocimiento?

Entre los resultados que respaldan la evaluación está la empleabilidad de sus egresados. Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación, el 81,8% de los 27.527 graduados de la universidad cuenta con un empleo formal, una cifra superior al promedio nacional, que es del 76,9%.

Además, el 67% de sus egresados ha mejorado sus ingresos después de recibir formación en la institución. Este indicador se relaciona con la movilidad social, es decir, con las oportunidades de mejorar las condiciones económicas a través de la educación.

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En cuanto a la permanencia estudiantil, la tasa de graduación acumulada alcanza el 50,18%, frente al 37,76% del promedio nacional. Por su parte, la deserción anual se ubica en el 6%, mientras que la media del país es del 8,2%.

En la medición de MinCiencias de 2024, los cinco grupos de investigación de la universidad ascendieron de categoría. uno alcanzó la clasificación A y los otros cuatro quedaron en B. Entre 2020 y 2024, la institución registró 2.159 resultados de investigación y creación, incluidos 90 artículos publicados en Scopus, una base de datos internacional de publicaciones científicas.

A esto se suman sus 25 laboratorios y proyectos relacionados con transición energética, territorios inteligentes y construcción sostenible. También cuenta con el EcoCampus de los Cerros, que comprende una reserva forestal de 55.000 metros cuadrados en Bogotá.

Con respecto a los próximos años el rector señaló que la universidad buscará fortalecer la formación doctoral de sus profesores, ampliar su oferta de posgrados y profundizar sus alianzas internacionales.

“Esta acreditación no es un punto de llegada, sino el mandato que marca el rumbo de nuestras próximas décadas”, concluyó Posada García-Peña.