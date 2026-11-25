Este 23 de noviembre, se presentaron varias explosiones en el suroccidente del país lo que ha ocasionado que el sector se encuentre sin energía en este momento.

En las torres eléctricas del sector de Panoya en el norte de Nariño. La electrificadora Cedenar junto a las autoridades intentan determinar si se trató de un acto terrorista o una sobrecarga eléctrica, el servicio podría tardar en restablecerse

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