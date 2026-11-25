Confirmada muerte de persona que había sido denunciada como desaparecida en Éxito Cartagena

Confirmaron la muerte de Jailer Humberto Muñoz, reportado como desaparecido durante operativo en el Éxito Cartagena.

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De esta manera se confirmó el fallecimiento de Jailer Humberto Muñoz Zapata, quien resultó muerto en circunstancias que aún son materia de investigación durante el operativo policial adelantado en la madrugada de este miércoles en el almacén Éxito Cartagena, tras el frustrado hurto y posterior toma de rehenes registrada en el establecimiento.

La noticia ha causado consternación entre sus familiares, especialmente en su esposa, Indira Lambis. Oscar Torres, allegado a la familia, confirmó su muerte. Además, se conoció que Muñoz Zapata no registraba antecedentes judiciales.

Las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento aún no han sido esclarecidas.